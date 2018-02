Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.

ROBOR a atins joi cel mai mare nivel din 10 ianuarie, cand a ajuns la pragul de 2,03%.

ROBOR la 6 luni a crescut la 2,33%, inregistrandu-se astfel cel mai mare nivel din 5 decembrie 2017, cand a fost 2,35%, scrie hotnews.ro.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei.

Evolutia dobanzilor pe piata monetara este de obicei corelata cu evolutia randamentelor la titlurile de stat.

Citeste si: Isarescu: ROBOR-ul la trei luni va urma majorarea de astazi si in consecinta creditele se vor scumpi marginal