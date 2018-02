"Cred ca ROBOR-ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr-o anumita perioada de timp majorarea de astazi si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, sa spunem marginal. De ce spun marginal? Pentru ca majorarile nu sunt de amploare si daca ne gandim la nivelul istoric pe care l-a avut rata dobanzii la creditele in lei in urma cu cativa ani, aceasta s-a situat la 5-6%, doar stim de unde am plecat, miscarea sau majorarea este marginala. Mai trebuie sa avem in vedere si rata inflatiei. Masura pe care am luat-o astazi practic urmareste sa juguleze, ca sa folosesc un cuvant cam tare, dar cam acesta este scopul nostru", a spus Mugur Isarescu.

Acesta a afirmat ca inflatia acum este determinata in mare masura de unele preturi administrate si de pretul titeiului iar majorarea dobanzii urmareste ca aceasta crestere a preturilor sa nu se transmita in anticipatiile publicului, populatie si firme, pentru ca intr-o asemenea eventualitate dobanzile la credite ar creste mult mai mult.

"Chiar daca pare paradoxal, noi urmarim in esenta sa temperam inflatia si odata cu ea sa temperam si majorarile de dobanzi", a precizat Isarescu.

De asemenea, acesta a mentionat ca miscarile de lichiditate din ultimul trimestru al anului trecut si de la inceputul acestui an sunt determinate, in special, de operatiunile Ministerului de Finante, scrie Agerpres.

"Eu as putea sa incep sa judec acum in fata dumneavoastra cu "daca". Poate atunci cand am avut inflatie negativa era bine sa avem majorari de preturi administrate pentru ca ele nu se vedeau in indice. Dar sunt om serios si nu judec istoria cu "daca". Asta este! Traim intr-o realitate. Realitatea este ca cifrele in lunile urmatoare nu arata bine", a spus Isarescu.

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018.

De asemenea, institutia a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an.