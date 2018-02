"Sunt cele patru categorii: IT-isti, persoane cu dizabilitati, sezonieri si partea de cercetare. Aseara, pe site-ul Ministerului de Finante, am postat un act normativ care aduce solutia gasita de Ministerul de Finante in dezbatere publica si speram cat mai curand pe masa Guvernului. Mecanismul creat este pentru acele companii care au angajati din cele patru zone, cu conditia transferului celor 20% catre angajat, pentru ca doar aceste companii pot aplica un astfel de mecanism. Pentru angajatii acestor companii statul va plati diferenta dintre contributiile pe CASS, astfel incat angajatii sa nu piarda absolut nimic, raportat la ceea ce au avut in decembrie 2017.

Angajatorii nu pierd absolut nimic pentru ca ei doar transfera ceea ce dadeau pana anul trecut pentru angajati, transfera acestora cei minim 20%, iar statul vine cu diferenta pentru ca acei angajati sa nu piarda absolut nimic. Noi (...) transmitem zilnic (...) aceste sume catre fondul de sanatate astfel incat lucrurile sa mearga normal. Este o schema pentru un an de zile, asa ca lucrurile din acest punct de vedere s-au solutionat", a declarat Teodorovici, citat de bursa.ro.