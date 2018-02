De asemenea, institutia a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an.

O alta hotarare vizeaza pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.

Eugen Teodorovici: Sa vedem datele oficiale si apoi discutam

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR.

Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici a spus: "Orice inseamna crestere pe aceasta zona e intr-adevar de luat in seama; o ingrijorare mai mare sau mai mica in functie de impactul pe care poate sa il aiba: fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR si nu numai. Dar hai sa vedem datele oficiale si apoi discutam".

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie.

Sursa: Agerpres.