Pentru urmatorii trei ani, CNP a mentinut prognozele privind avansul PIB la 5,7% in 2019 si 2020. respectiv la 5% in 2021.

Valoarea in preturi curente a Produsului Intern Brut va urca la 924,2 miliarde de lei in acest an, 995,4 miliarde de lei in 2019, 1.072 miliarde de lei in 2020 si 1.148 miliarde de lei in 2021.



Consumul final este de asteptat sa creasca cu 6,3% in acest an, prognoza, de asemenea revizuita in urcare de la 5,8% in toamna, pe fondul sporirii consumului individual al gospodariilor cu 6,6%. In urmatorii trei ani, cresterea consumului va incetini la 5,6% in 2019, 5,4% in 2020 si 4,9% in 2021.

Pe de alta parte, formarea bruta de capital fix (investitiile) urmeaza sa ajunga 7,9% in acest an, 8,4% in 2019, 8,6% in 2020 si 7,4% in 2021.

Comisia Europeana preconizeaza, pentru 2018, un avans al economiei romanesti de pana la 4,4%, similar cu cel din ultimele previziuni ale Fondului Monetar International, scrie Agerpres.

De asemenea, Banca Mondiala estimeaza o expansiune a PIB de 4,5%, in 2018, in timp ce Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a previzionat o crestere a PIB de 4,2%.