Conform reprezentantilor Wizmo, cele mai dinamice orase pe segmentul de vanzare de locuinte de pe piata imobiliara locala au fost Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Floresti si Iasi, unde apartamentele cu 2 camere au fost cele mai ofertate tipuri de locuinte.

„Vanzarile si inchirierile de locuinte din Romania (atat apartamente, cat si case) si-au mentinut tendinta de crestere pe parcursul anului 2017. Aceasta tendinta se reflecta si in ceea ce priveste listarile, respectiv raportul dintre orasele mari, ce ofera valori comparabile cu anii anteriori”, a declarat Maarten Deboo, CEO.

Cele mai multe tipuri de proprietati listate pentru segmentul de vanzare au fost apartamentele

Din totalul de anunturi pentru proprietati destinate vanzarii, aproape 90% au fost apartamente situate in orase precum Bucuresti, Constanta si Floresti. Pe de alta parte, cele mai multe listari de case au fost inregistrate in Cluj-Napoca, cu un procentaj de 17% din totalul anunturilor pe acest oras, urmat de Constanta, cu un procent de 12% listari de case in 2017.

Capitala detine recordul si in ceea ce priveste procentul de constructii vechi listate, de circa 97%, urmata indeaproape de Constanta, cu 96,59%. Cele mai multe constructii noi au fost inregistrate in Floresti, localitate invecinata cu orasul Cluj-Napoca, un procent de 11% din totalul proprietatilor listate pe acest oras, surclasand astfel orase ca Bucuresti si Cluj-Napoca. De altfel, orasul Floresti apare pentru prima data in topul celor mai active orase de pe piata imobiliara.

Potrivit unui comunicat remis 9am, timpul mediu de vanzare a unei proprietati pe platforma imobiliara proprie s-a situat, anul trecut, la 95 de zile pentru locuintele noi si la 116 zile in ceea ce priveste locuintele vechi. De asemenea, cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp al unitatilor listate pe Wizmo.ro anul trecut s-a inregistrat in Cluj-Napoca, unde s-a situat la aproape 1.400 de euro euro/mp, iar cel mai mic a fost in Floresti, la 814 euro/mp. In Constanta, pretul mediu pe mp a fost de 1.075 de euro/mp, iar in Iasi de 991 de euro/mp. La nivelul Capitalei, s-a inregistrat un pret de 1.355 de euro/mp.

Bucuresti- Cele mai scumpe chirii in 2017

Topul oraselor cu cele mai multe proprietati listate pentru inchiriere a fost ocupat in 2017 de Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi si Timisoara. Apartamentele cu doua camere au fost, si in acest caz, cele mai ofertate tipuri de locuinte.

In ceea ce priveste pretul mediu de inchiriere la nivel national, acesta s-a situat in 2017 la o medie de 500 de euro/proprietate. Capitala conduce topul cu un pret mediu de inchiriere de 662 de euro, urmat de Cluj-Napoca, cu 616 de euro si Timisoara, cu 568 de euro. La polul opus, cu cea mai scazuta valoare in ceea ce tine de preturile medii de inchiriere per proprietate s-a situat Craiova, cu 260 de euro si Iasi, cu un pret mediu pentru chirie de 385 de euro.

"Capitala a ramas pe primul loc si anul trecut in ceea ce priveste numarul de proprietati listate spre inchiriere. In ciuda preturilor aflate in crestere in fiecare an, spatiile rezidentiale listate spre inchiriere se regasesc, cu precadere, tot in marile orase ale tarii, unde exista centre universitare", a completat Maarten Deboo.

Din totalul de locuinte disponibile spre inchiriere in Bucuresti, 96% au fost apartamente, iar restul case. La Craiova 98% dintre proprietati au fost apartamentele, pe cand cele mai multe case au fost listate in Timisoara, un procent de 14% din totalul proprietatilor destinate inchirierii in acest oras.