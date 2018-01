"Acest asalt care este dat de statul paralel, de cei care au ajuns sa fie corupti de putere si care vor sa aiba controlul butoanelor este unul consistent. Si acest asalt se manifesta si in tara si vedem ca a inceput sa se manifeste din ce in ce mai puternic si in strainatate. (...) ALDE, ca partid liberal, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu statul paralel, pentru ca eu cred ca esenta unei tari democratice si liberale este respectul fara niciun fel de concesie pentru drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. Si am facut acest lucru cu armele democratice care stau la dispozitia noastra, adica dezbaterea si votarea unor legi care sa impiedice abuzurile sau organizarea unor dezbateri cu participarea asociatiei magistratilor, pentru ca adevarul este ca majoritatea acestora sunt oameni onesti, care atrag ei insisi atentia asupra influentei nefaste a sistemului paralel", a declarat liderul ALDE intr-o conferinta de presa.

In opinia acestuia, o serie de informatii - intre care cele legate de renuntarea din partea autoritatilor la protectia SPP sau excluderea din magistratura a unui procuror - nu sunt "decat varful aisbergului".

"Cati romani sunt victimele abuzurilor fara ca noi sa stim, pana unde se intind in final tentaculele statului paralel? Pe zi ce trece vedem din ce in ce mai multe piese ale unui puzzle imens care apar la suprafata si ele ne ofera o imagine ingrijoratoare a Romaniei de astazi, un stat in care abuzurile sunt la ordinea zilei - un regres imens in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, daca este sa iau ca reper chiar anul 1990, cand inca Securitatea, la inceputul acelui an, era extrem de prezenta in mintile noastre si nu numai. (...) Traim astazi intr-o Romanie care mi se pare un fel de tara sub asediu si asediul nu este al oamenilor politici care voteaza legile justitiei, dupa o lunga dezbatere care a durat luni si care a fost distorsionata ca actiune. (...) Lupta impotriva coruptiei n-are nicio legatura cu legile de organizare ale justitiei", a afirmat Tariceanu.