Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.

El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea magistratilor.

"Am reusit sa ne pronuntam cu privire la legea privind statutul magistratilor si procurorilor. (...) Solutiile au fost de respingere ca inadmisibile a unor texte care vor fi precizate in comunicate si care se refera la nemotivarea mai ales a criticilor. Am admis o serie de critici care vizeaza critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul legii. (...) Unele dintre aceste critici care vizau mai ales raspunderea magistratilor au fost admise si am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei-credinte si a gravei neglijente. Celelalte texte pentru care am admis obiectia de neconstitutionalitate sunt prevazute in comunicate. Pentru o alta serie de texte am respins ca neintemeiate criticile", a precizat seful CCR.

Intrebat daca au fost respinse sau admise criticile PNL privind competenta presedintelui de numire a procurorilor, Valer Dorneanu a precizat: "Dupa cum v-am spus, unele din acestea au fost respinse ca nemotivate, iar altele au fost admise si ele privesc practic mai buna definire a impartirii atributiilor intre CSM si presedintele Romaniei. (...) Cu privire la presedinte veti gasi acolo in ce situatii s-a respins. In multe situatii s-a admis pentru ca nu au fost corelate solutiile intre precizarile care exista cu privire la aceste lucru in atributiile CSM-ului si in restul prevederilor legale".

Presedintele CCR a mentionat ca, dupa motivarea deciziei, si cel mai probabil va fi redactata si o opinie separata, legea se va retrimite Parlamentului pentru a fi reexaminata.

"Pe admiteri - majoritatea au fost cu unanimitate, exceptand cateva unde se vor redacta opinii concurente, deci si acelea au fost de acord, iar la respingeri acolo a fost cu majoritate", a explicat votul seful Curtii.

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de marti s-au aflat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie), obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (formulata de 56 de deputati PNL), obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (formulata de 52 de deputati PNL), precum si obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (formulata de ICCJ).

Pe 23 ianuarie, Curtea a adoptat cu unanimitate de voturi obiectiile de neconstitutionalitate privind patru puncte din articolul I al Legii privind organizarea judiciara. Totodata, s-au respins, cu majoritate de voturi, obiectiile referitoare la celelalte dispozitii ale actului normativ.

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de un numar de 29 de senatori apartinand grupului parlamentar al Partidului National Liberal, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite si a constatat ca dispozitiile art. I pct. 2, 4, 29 si 61 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara sunt neconstitutionale. Cu majoritate de voturi, a respins obiectia de neconstitutionalitate formulata de aceiasi autori si a constatat ca celelalte dispozitii ale Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara sunt constitutionale in raport de criticile formulate", se preciza intr-un comunicat al CCR transmis AGERPRES.

Tot pe 23 ianuarie, Curtea a amanat, pentru 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse Legilor 303 si 317.