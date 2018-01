Anuntul a fost facut de seful Apple, Tim Cook.

Sistemul de operare le va oferi utilizatorilor posibilitatea de a vedea starea reala a bateriei si de a decide daca telefonul va rula la potential maxim sau daca va fi incetinit automat.

In cei 11 ani de activitate, compania a avut de-a face cu un mare scandal in ceea ce priveste incetinirea automata a dispozitivelor, informeaza News.ro.

Dupa realizarea unor teste independente, care au demonstrat ca modelele mai vechi de un an devin din ce in ce mai lente, Apple a recunoscut ca incetineste automat iPhone-urile, oferind explicatia ca recurge la aceasta metoda pentru a nu pune in pericol utilizatorii, intrucat bateria se degradeaza.

Dupa ce a fost data in judecata in mai multe tari, Tim Cook a anuntat ca, de acum inainte, utilizatorii vor avea posibilitatea de a alege daca telefonul ruleaza la potential maxim sau daca va fi incetinit automat. Update-ul va intra in faza de testare la inceputul lunii februarie, urmand ca varianta finala sa fie pusa la dispozitia utilizatorilor incepand cu luna martie.