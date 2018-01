Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%.

"Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 - decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 - decembrie 2016), calculata pe baza IPC, este 1,3%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 1,1%", noteaza INS.

Potrivit sursei citate, fata de luna decembrie 2016, preturile au urcat cu 3,32%, in decembrie 2017, in conditiile in care marfurile alimentare au fost mai scumpe cu 4,07%, cele nealimentare cu 4,11%, iar serviciile cu 0,22%.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 2,7% prognoza de inflatie pentru finalul anului 2017, de la 1,9% anterior, scrie Agerpres.



Pentru finalul anului 2018, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,2%, similar prognozei anterioare, iar pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se asteapta la o rata a inflatiei de 3,1%.

Conform BNR, depasirea limitei superioare a intervalului tintei in prima parte a anului 2018 este cauzata in principal de unele efecte statistice de baza asociate unor reduceri de taxe si impozite indirecte la inceputul anului 2017, evolutiei anticipate a componentelor exogene, dar si acumularii de presiuni inflationiste asociate mediului intern, la nivelul inflatiei de baza.

Calculata la taxe constante, rata inflatiei va atinge 3,3% in decembrie 2017, 3,1% la sfarsitul anului viitor si 2,9% la orizontul prognozei, septembrie 2019.