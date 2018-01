"Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai functionarea economiei, ci si afectarea veniturilor personale.

Sunt prevederi legate de indexarea anumitor obligatii ale statului si ale Guvernului fata de cetateni in functie de rata inflatiei si acest lucru functioneaza foarte bine. Deci economia romaneasca este o economie care are o performanta foarte buna de crestere economica, o crestere care ar putea sa se bazeze (...) intr-o masura cat mai mare pe investitii. Acelasi lucru l-a spus si Banca Nationala. Sustin aceasta idee si cred ca economia romaneasca isi va continua acest curs pozitiv si ascendent si in anii urmatori. Nu vad in momentul de fata un element de ingrijorare legat de cresterea dobanzii decisa de Banca Nationala", a declarat Tariceanu, citat de romaniatv.ro.

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3% pe an, de la 2,75% pe an.