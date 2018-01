Seful statului subliniaza ca, pentru Romania, este esential ca politicile fiscal-bugetare "sa reintre pe un culoar de responsabilitate si prudenta, iar decidentii politici si guvernamentali sa nu repete greselile sau tentatiile unor politici exuberante, precum cele de dinaintea crizei economice, astfel incat bunastarea romanilor sa nu fie afectata pe termen mediu si lung".

"Tara noastra trebuie sa evite capcana unei cresteri economice nesustenabile, bazate in principal pe consum, deficite bugetare si acumularea de datorie publica", arata el.

Constructia bugetara ignora recomandarile Comisiei Europene

Potrivit presedintelui Iohannis, constructia bugetara, ca element procedural, ignora recomandarile pe care Comisia Europeana le-a formulat in contextul procedurii de deviatie semnificativa a deficitului bugetar si, conform acestor recomandari, bugetul national era indicat sa revina pe calea consolidarii fiscale, prin ajustari anuale ale deficitului bugetar de 0,5% din PIB.

"Presedintele Romaniei isi manifesta ingrijorarea cu privire la faptul ca, desi inregistram rate record de crestere economica, exista dificultati si unele incertitudini in a asigura incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB. Totodata, tara noastra inregistreaza cele mai ample deviatii ale deficitului structural dintre toate tarile Uniunii Europene. Aceasta dinamica demonstreaza ca, in urmatorii ani, Romania trebuie sa faca eforturi serioase pentru a reveni pe calea disciplinei fiscal-bugetare. Bugetul anului 2018 ignora insa necesitatea unei asemenea schimbari de directie, asumata in principiu de catre Guvern prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2018-2020", se precizeaza in comunicat.

Deficitul bugetar ajustat ciclic se va adanci in 2018, atentioneaza Iohannis

El indica faptul ca bugetul anului 2018 este construit, la fel ca si in 2017, pe o tinta de deficit bugetar la limita pragului de 3% din PIB, potrivit Pactului de Stabilitate si Crestere, insa mentioneaza ca deficitul bugetar ajustat ciclic se va adanci in 2018, ceea ce indica faptul ca "Romania inca nu se apropie, ci se indeparteaza de obiectivul bugetar pe termen mediu".

Seful statului subliniaza ca analiza proiectului de buget pentru 2018 a evidentiat anumite vulnerabilitati ale constructiei bugetare atat pe partea de venituri, cat si pe partea de cheltuieli, scrie Agerpres.

Astfel, el mentioneaza ca, in ceea ce priveste veniturile bugetare, analizele de specialitate arata ca proiectia unei cresteri a incasarilor din TVA de 16% este una mult prea optimista, din cel putin doua considerente. Pe de o parte, presedintele Iohannis subliniaza ca experienta fiscala a anului 2017 a aratat ca, in ciuda unei cresteri economice peste cea prognozata initial, care a ajuns la 7% pe primele 9 luni ale anului - fiind bazata preponderent pe consum - veniturile fiscale, inclusiv incasarile din TVA, sunt chiar mai mici decat cele estimate in Legea bugetului pentru anul 2017. In acelasi timp, el spune si ca prognozele economice indica incetinirea in 2018 a ritmului de crestere economica, inclusiv a consumului.

Constructia bugetului este lipsita de estimari si calcule credibile, arata seful statului

Pe de alta parte, potrivit seful statului, constructia bugetului este lipsita de estimari si calcule credibile privind impactul unor masuri asumate, precum introducerea TVA split, masura care, desi in prezent mult atenuata in raport cu versiunea initiala, este apreciata prin venituri suplimentare aproape duble fata de cele estimate in prima varianta.

Presedintele Klaus Iohannis considera ca prioritatea Guvernului trebuie sa fie imbunatatirea semnificativa a colectarii veniturilor fiscale.

"Aceasta reprezinta principala directie prin care poate fi asigurata sustenabilitatea cresterii salariilor si a pensiilor romanilor, astfel incat situatia finantelor publice si bunastarea cetatenilor sa nu fie afectate pe termen mediu si lung. Trebuie avut in vedere, totodata, si faptul ca Romania inregistreaza, in prezent, unul dintre cele mai scazute niveluri de colectare a veniturilor fiscale din intreaga Uniune Europeana", sustine seful statului.

Iohannis avertizeaza asupra importantei investitiilor

In ceea ce priveste cheltuielile bugetare, presedintele Iohannis subliniaza importanta sustinerii investitiilor, dat fiind rolul de antrenare al investitiilor in planul dezvoltarii economice.arata el.

Seful statului mentioneaza ca, desi investitiile din fonduri europene sunt estimate mult peste nivelul anului 2017, prevederile bugetare in materie de investitii nationale (cheltuielile de capital) sunt in continuare unele dintre cele mai scazute, ca pondere in PIB si da ca exemplu faptul ca anii 2017 si 2018 se caracterizeaza prin cele mai mici ponderi in PIB ale cheltuielilor de capital (2,2%, respectiv 2,3%) din ultimii 10 ani.

In acest sens, presedintele Romaniei atrage atentia asupra importantei investitiilor, deopotriva in sens cantitativ si calitativ, pentru consolidarea unei cresteri economice sanatoase in 2018 si in anii urmatori.

"Guvernul trebuie sa fie constient ca sacrificarea, in continuare, a factorului investitional este de natura sa submineze potentialul de dezvoltare al Romaniei. Este esential ca fondurile europene sa fie valorificate in integralitatea lor, in special in legatura cu proiectele de investitii in infrastructura", spune Iohannis.

Seful statului mentioneaza ca "aceste vulnerabilitati sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat contextul macroeconomic tot mai sensibil, prognozat pentru anul 2018, nu se mai bucura de aceeasi stabilitate financiara precum in ultimii ani, aceasta fiind si consecinta politicilor fiscal-bugetare prociclice, axate in principal pe masuri pe termen scurt, de expansiune a cererii de bunuri de consum".

Astfel, el puncteaza ca "accentuarea presiunilor inflationiste din economie la o rata a inflatiei de peste 3% anual, in paralel cu scumpirea creditului prin cresterea ratelor dobanzii si cu deprecierea monedei nationale, atrag reducerea puterii de cumparare a populatiei si creeaza vulnerabilitati economice suplimentare, de natura a impune abordari responsabile si evaluari realiste, atat in fundamentarea si executia bugetara, cat si la nivelul politicilor economice, in general".

Increderea in economia Romaniei trebuie sa revina pe un trend pozitiv

Seful statului mentioneaza si ca, in contextul unor ample modificari fiscale - indelung contestate in ultimele luni de catre partenerii sociali - este important ca abordarile fiscal-bugetare pentru 2018 sa refaca acea predictibilitate economica necesara investitorilor si mediului de afaceri, astfel incat increderea in economia Romaniei sa revina pe un trend pozitiv.

"Bugetul pentru anul 2018 este bazat pe o serie de modificari fiscale, adoptate abia catre sfarsitul anului 2017, in incercarea coalitiei PSD-ALDE de a se incadra in programul de guvernare: unificarea sistemului de contributii sociale la nivelul angajatului, dar si reducerea consistenta a impozitului pe venit, de la 16% la 10%, masura de relaxare fiscala prin care romanii anticipeaza cresterea veniturilor lor, intr-un climat de stabilitate si predictibilitate", completeaza Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis considera ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE are "obligatia de a raspunde asteptarilor romanilor ca tara noastra sa aiba un buget credibil si sustenabil, care sa nu afecteze stabilitatea economica si nivelul de trai promis cetatenilor".