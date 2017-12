'In anul 2017, pentru prima data dupa mult timp, ne revizuim in crestere previziunile privind cresterea economica in lume. Recuperarea va fi mai puternica, mai bine repartizata si nu vor profita de pe urma ei doar marile state emergente', a subliniat Lagarde intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul 'Le Journal du Dimanche'.

In opinia ei, aceasta crestere robusta 'este favorabila continuarii proceselor de reforme structurale deja incepute sau luarii deciziilor de lansare a unor asemenea procese'.

Cresterea economica mondiala de 3,6% prognozata de FMI pentru anul care incepe presupune 'revenirea la nivelurile medii ale celor doua decenii premergatoare marii crize financiare din 2007-2008', a mai indicat Christine Lagarde.



Ea estimeaza ca zona euro este 'puternic consolidata', fata de cum era cu un deceniu in urma, in timp ce moneda euro 'evolueaza bine'. Dar a cerut ca uniunea monetara - pe care a descris-o drept 'o creatie magistrala unica, ce constituie o alternativa fata de China si SUA' - sa se concretizeze si in proiecte sociale si de cooperare in afara Europei.

SUA au atins pragul potentialului maxim de crestere economica

Referindu-se la SUA, Christine Lagarde a apreciat ca aceasta tara si-a atins pragul potentialului maxim de crestere economica, de circa 2%, pe care-l va putea depasi numai printr-o crestere a productivitatii, ceea ce in opinia ei este 'dificil', scrie Agerpres

In acelasi timp, sefa FMI a reiterat apelurile acestei organizatii ca autoritatile chineze sa controleze extinderea acordarii creditelor pentru companiile 'care nu sunt intotdeauna solide, unii ajungand sa le califice chiar 'zombi''.

Totusi, Christine Lagarde a descris drept 'marele paradox al anului 2017' faptul ca China s-a transformat intr-o aparatoare a globalizarii, lucru pe care ea si-l explica prin locul gol lasat de SUA odata cu abordarile anti-globalizare ale presedintelui Donald Trump.

In ce priveste Africa, directoarea generala a FMI crede ca poate fi 'atat continentul viitorului, cat si al dramelor', iar evolutia sa va depinde de politicile de dezvoltare si de capacitatea de a controla explozia demografica.