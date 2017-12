Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa.

Astfel, potrivit noilor reglementari, "au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru incasarea si plata TVA, si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru incasarea TVA, care se afla in cel putin una din urmatoarele situatii: a) la 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale reprezentand TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la data de 31 ianuarie 2018; b) incepand cu data de 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale reprezentand TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedura fiscala, neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor; c) se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa".

Legea prevede sa fie scoase institutiile publice si persoanele impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA din randul celor care au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii in cont separat al furnizorului aflat in sistem split TVA.

Astfel, "persoanele impozabile, cu exceptia institutiilor publice, inregistrate in scopuri TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont de TVA al furnizorului/ prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA", prevede textul actului normativ.

Sunt exceptate situatiile in care plata nu se efectueaza direct de beneficiar catre furnizor/ prestator, in care plata se efectueaza in natura sau prin compensare, precum si la finantarea acordata de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare prin preluarea creantelor, se mai arata in lege.

Contul TVA se debiteaza cu TVA achitata la bugetul de stat, precum si cu plata altor obligatii bugetare.

Firmele care achita eronat in cont TVA vor fi penalizate cu 0,06% pe zi din suma incepand cu ziua efectuarii platii eronate pana la data corectarii acesteia, scrie Agerpres.

Persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcata a TVA vor beneficia de o reducere de 5% din impozitul pe profit/ pe veniturile microintreprinderilor aferent perioadei aplicate.