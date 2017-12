Cea mai mare parte a sumei va merge catre UE, respectiv 1,427 miliarde euro, din care 1,35 miliarde sunt rate de capital.

Tara noastra a rambursat 1,263 miliarde euro, in 2017, catre cele doua institutii. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost platita catre UE, respectiv peste 1,177 miliarde de euro, iar 2,4 milioane de euro catre BM. Suma platita Uniunii Europene reprezinta rate de capital in valoare de 1,15 miliarde euro, restul fiind dobanzi si comisioane. Suma destinata Bancii Mondiale, respectiv cele 2,4 milioane euro, sunt doar dobanzi si comisioane.

Romania mai are de platit, pana in 2023, peste 3,5 miliarde de euro la Banca Mondiala si UE

Cea mai mare suma va merge catre UE, respectiv 2,46 miliarde de euro.

In 2016, Romania a platit Uniunii Europene si Bancii Mondiale 113 milioane de euro. Cea mai mare parte a sumei a fost rambursata UE, respectiv 104 milioane de euro. La Banca Mondiala au mers 9,1 milioane de euro.



In 2015, statul a rambursat peste 1,83 miliarde de euro Fondului Monetar International, Uniunii Europene si Bancii Mondiale. De asemenea, 2015 a fost anul in care a fost achitat imprumutul de la FMI. Catre aceasta institutie Romania a rambursat, in total, peste 2,49 miliarde de euro.

Romania a achitat Uniunii Europene, in 2015, peste 1,651 miliarde de euro, din care 1,5 miliarde sunt rate de capital si restul dobanzi si comisioane. Bancii Mondiale i-au fost platite 9,5 milioane de euro (dobanzi si comisioane).



In perioada 2009 - 2017, suma totala rambursata catre cele trei institutii a depasit 6,21 miliarde de euro.

Graficul MFP arata ca 2015 a fost varful de plata pentru imprumut, adica 1,8 miliarde de euro, dar mai sunt inca doua plati mari in 2018 si 2019. In 2018, Romania are de achitat 1,4 miliarde euro si in 2019 - 1 miliard de euro.

Potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, la 4 mai 2009, Consiliul Directorilor Executivi al FMI a aprobat solicitarea Romaniei privind incheierea unui aranjament stand-by pentru o perioada de doi ani, in valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,9 miliarde de euro sau 17,1 miliarde de dolari SUA) si eliberarea primei transe in valoare de 4,37 miliarde DST (aproximativ 4,9 miliarde de euro sau 6,6 miliarde de dolari SUA).



Romania este membra a Fondului Monetar International (FMI) din anul 1972, avand in prezent o cota de participare de 1,030 miliarde DST (0,43% din cota totala).

Banca Mondiala este o institutie financiara internationala, infiintata la 1 iulie 1944 in urma conferintei de la Bretton Woods (SUA), odata cu Fondul Monetar International. Misiunea sa actuala este duala, respectiv eradicarea saraciei extreme si promovarea prosperitatii intr-un mod unitar. Banca este una dintre cele mai importante organisme internationale de finantare a programelor in domeniile sanatatii, invatamantului, luptei impotriva HIV/SIDA, protectia mediului si a programelor de reducere a datoriei tarilor sarace. Sediul central al Bancii Mondiale este la Washington D.C.