"Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din Romania pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare - si astazi, cand stam de vorba, dar Romania nu este numai Piata Universitatii, Romania este si un pic mai pe la periferie, si zonele de langa noi, si pe la sate si oameni care castiga acum echivalentul a cativa dolari in agricultura primara, cativa euro. Haideti sa fim foarte competitivi cand intram in zona euro, ca altfel ar putea sa ne doara! La ceea ce lucram este sa ne asiguram ca zona de convergenta este atinsa din ce in ce mai bine si mai indestulata pentru Romania. In fapt tot ceea ce facem pentru acest lucru de fapt ajuta tara oricum. Cand vom fi pregatiti, vom intra", a declarat seful Executivului intr-un interviu difuzat de Antena 3.

Chestionat daca anul 2020 este o tinta pentru zona euro, raspunsul premierului a fost: "Poate este mai repede. (...) Cat de repede se poate, dar sa fim pregatiti pentru acest lucru", a aratat el, potrivit capital.ro, care citeaza Agerpres.