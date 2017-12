Functia de presedinte al Consiliului de Administratie a fost preluata provizoriu de Eduard Chimac, acesta inlocuindu-l pe Yury Gushchin. Chimac va fi ocupa functia respectiva tot pana la sfarsitul lunii aprilie, scrie MEDIAFAX.

In perioada aprilie 2008 - aprilie 2010, Hleb a fost membru in Consiliul de Administratie al Mechel Campia Turzii, iar Chimac a fost numit in mai 2011 director coordonator comercial al Mechel Targoviste.

Din Consiliul de Adminstratie a demisionat si Natalia Mardari, iar pe pozitia ramasa vacanta a fost numit tot temporar Sergiu Lapti. El este si membru in Consiliul de Administratie al Mechel Campia Turzii, potrivit datelor de pe site-ul companiei.

Grupul rus a vandut pentru pretul simbolic de 230 de lei (52 euro) combinatele metalurgice pe care le detinea in Romania, puternic indatorate, catre firma Invest Nikarom din Bucuresti, controlata de doua persoane cu cetatenie rusa.